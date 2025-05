Présidentielle : les quatre principaux candidats s’opposent lors du deuxième débat télévisé

Photo : YONHAP News

Les quatre principaux candidats à la présidentielle du 3 juin se sont de nouveau affrontés lors du deuxième débat télévisé, organisé vendredi dernier sur le plateau de la KBS par la Commission électorale nationale (NEC).Lee Jae-myung, du Minjoo, a prôné l'unité nationale, qui doit se baser sur le respect des autres et le dialogue entre les différentes opinions. Il a ainsi condamné la proclamation de la loi martiale par Yoon Suk Yeol, avant de réaffirmer qu'il est nécessaire d’en sanctionner les auteurs pour surmonter la crise nationale qu’ils ont provoquée.De son côté, Kim Moon-soo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a souligné que l'unité nationale ne serait jamais possible ni par des escrocs ni par des corrompus. Il a ainsi critiqué Lee, visé par plusieurs procès pénaux dont l'affaire du développement immobilier de Seongnam lorsqu’il était maire de la ville.Lee Jun-seok, du Parti de la réforme, a demandé aux anciennes générations de quitter la scène politique afin de transcender les divisions nationales. Kwon Young-kook, du Parti démocrate travailliste, a appelé à expulser l'extrême droite.Au sujet du système des retraites, Lee Jae-myung a promis de continuer la réforme structurelle même si elle peut ronger sa popularité. Quant à la réduction des impôts, une mesure phare de Yoon, il a déclaré qu'il fallait annuler cette politique fiscale dont profitent davantage les riches. Mais l'ancien avocat pour les droits de l'Homme a ajouté qu'il faudrait la maintenir pour un certain temps au regard de la situation économique du pays. Cette position mitigée a été critiquée par Kwon.Sur le volet énergétique, les candidats se sont également opposés. Kim Moon-soo et Lee Jun-seok ont condamné la politique de sortie du nucléaire de Moon Jae-in, l'ancien président. De son côté, Lee Jae-myung s'est engagé à promouvoir les énergies renouvelables, délaissées par l'administration Yoon.Enfin, Kwon Young-kook a critiqué le candidat du PPP, qui entend abroger la loi sur la répression des accidents graves. Ce dernier lui a répondu qu'il souhaitait adoucir la législation, susceptible, selon lui, de rétrécir les activités des entreprises.