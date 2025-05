Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s'est classée troisième parmi les onze principaux pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en termes de nombre de NEET, à savoir des personnes sans emploi ne poursuivant pas d'études et ne suivant pas de formation.Selon le Service d'information sur l'emploi de Corée (KIES), en 2022, 18,3 % des jeunes de 15 à 29 ans se sont trouvés dans cette catégorie de la population, soit 5,7 points de plus que la moyenne de l'OCDE.Ce taux était de 17,5 % en 2014 avant d’atteindre son pic en 2020 avec 20,9 %. Il avait ensuite légèrement baissé, en 2021 (20 %) et en 2022 (18,3 %), mais reste toujours plus élevé par rapport au niveau de 2014. Ce phénomène est observable uniquement au pays du Matin clair parmi les membres du classement.