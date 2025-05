Droits de douane américains : les entreprises sud-coréennes pessimistes sur les exportations

Photo : YONHAP News

La politique tarifaire de Donald Trump devrait impacter les exportations sud-coréennes cette année. C’est ce que révèle un sondage réalisé pour la Fédération des industries coréennes (FKI), auprès des entreprises exportatrices classées parmi les 1 000 meilleures du pays en termes de chiffre d'affaires.Selon les résultats, 150 sociétés ont ainsi répondu qu'en cas du maintien des mesures douanières américaines, leurs exportations risquent de diminuer de 4,9 % en moyenne par rapport à l'an dernier.Les industriels des secteurs électrique et électronique étaient les plus pessimistes avec une baisse estimée de 8,3 %, suivis par les constructeurs automobiles (-7,9 %) ainsi que les industries pétrolières et pétrochimiques (-7,2 %). Les machines ont prévu un recul de 6,4 % et les semi-conducteurs de 3,6 %. En revanche, la construction navale et la bio-santé ont estimé que leurs exportations évolueraient respectivement de 10 et de 1,6 %. Quant aux chiffres d'affaires et résultats opérationnels, ils diminueront chacun de 6,6 et de 6,3 %.De plus, 81,3 % des sondés ont reconnu que la politique de Trump affecterait les entreprises sud-coréennes tout comme américaines. 14,7 % ont répondu qu'elle serait négative pour Séoul mais positive pour Washington.En ce qui concerne les difficultés relevant des mesures américaines, 24,9 % des sondés ont évoqué l'incertitude accrue due à leurs changements fréquents, tandis que 24 % ont cité la détérioration économique au niveau mondial. La baisse des expéditions vers les Etats-Unis (18,8 %), les fluctuations accélérées du taux de change (17,5 %) et le dumping chinois (10,5 %) ont également été mentionnés.Par ailleurs, 42,7 % ont répondu que les incertitudes causées par les droits de douane américains pourraient durer de six à douze mois. Pour 18 %, cette période sera d'un ou deux ans, et pour 16 % moins de six mois.