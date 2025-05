Société « super vieillissante » : Séoul dévoile un plan global

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a présenté aujourd’hui un plan pour faire face à une société « super vieillissante » depuis 2024, avec plus de 20 % de la population âgée de 65 ans et plus.Entre 2026 et 2030, la municipalité investira 3 400 milliards de wons, soit environ 2,5 milliards d’euros, pour améliorer la vie des seniors et préparer la ville à ce changement. Le plan comprend dix priorités dans quatre domaines, à savoir les soins, l’économie, les loisirs et l’environnement d’ici 2040.Pour les soins, Séoul entendra les centres de jour pour personnes âgées et créera dans chaque arrondissement des centres spécialisés pour les cas graves de démence. Elle proposera également des programmes de santé cognitive aux habitants de plus de 45 ans.Dans le domaine économique, 330 000 emplois pour seniors seront créés dans les secteurs public et privé. Une école de formation et une plateforme de mise en relation avec des employeurs seront lancées. Des formations pour éviter les escroqueries, des aides pour gérer les dettes et un coaching financier individuel aideront les seniors à rester autonomes.Pour les loisirs, des espaces culturels polyvalents seront aménagés dans des écoles fermées ou sur des terrains inutilisés. Le nombre de park golf, en intérieur et extérieur, passera à 150 pour encourager une retraite active. Les programmes d’apprentissage tout au long de la vie, les cours d’humanités et les activités sociales pour retraités seront développés.Enfin, dans le logement, 16 000 habitations adaptées aux seniors seront construites. La ville soutiendra aussi la rénovation des équipements de sécurité dans celles existantes. Elle investira dans les technologies basées sur l’IA et l’Internet des objets (IoT) pour faciliter le quotidien et la santé des personnes âgées.