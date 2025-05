Loi martiale : nouvelle convocation de Han Duck-soo et de Lee Sang-min par la Police

Photo : YONHAP News

La Police a de nouveau convoqué aujourd'hui Han Duck-soo et Lee Sang-min, les anciens Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Ils sont inculpés pour insurrection en lien avec l’éphémère loi martiale, proclamée le 3 décembre dernier par Yoon Suk Yeol.L'équipe d'enquête spéciale du Bureau d’investigation de la Police nationale (NOI) a découvert que les comptes rendus des deux prévenus n'étaient pas conformes aux images enregistrées par les caméras de surveillance situées dans la chambre d'audience, où se tenait la réunion ministérielle juste avant la proclamation de l’état d’exception, et le couloir longeant le bureau présidentiel de Yongsan. Les détails sur les divergences n'ont toutefois pas été divulgués.Les investigations se poursuivent également sur l'éventuelle destruction des preuves. Les enquêteurs ont constaté que certains registres d'appel avaient été supprimés sur les téléphones cryptés. Ces données concernaient les échanges effectués le 6 décembre dernier entre Yoon, Hong Jang-won, directeur adjoint du Service national du renseignement (NIS), et Kim Bong-sik, directeur de la Police métropolitaine de Séoul (SMPA) de l'époque.Les serveurs de ces appareils cryptés, saisis par la Police, permettront également d'avancer les accusations d’entrave à l’exécution des fonctions spéciales à l’encontre de l’ancien chef de l’Etat et de Kim Seong-hoon, le numéro deux du Service de sécurité présidentielle.