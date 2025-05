Présidentielle J-8 : les candidats intensifient leurs campagnes

Photo : YONHAP News

A huit jours de la présidentielle, les principaux candidats intensifient leurs campagnes.Lee Jae-myung s’est rendu ce matin dans le sud de la province du Gyeonggi, considéré comme son fief politique. Il a commencé la journée par une rencontre avec des étudiants, au cours de laquelle il a écouté leurs préoccupations concernant les études et l’emploi.Dans l’après-midi, le candidat du Minjoo se rendra à Suwon, siège du gouvernement provincial. Il y partagera son expérience en tant qu’ancien gouverneur et proposera des solutions pour des dossiers importants comme le transfert de la base militaire aérienne, un projet longtemps attendu par les habitants. Lee se dirigera ensuite vers Yongin et Namyangju, dans l’objectif de convaincre l’électorat centriste de la région métropolitaine.De son côté, Kim Moon-soo a tenu son dernier meeting à Cheonan, dans la région du Chungcheong. Il a proposé d’inscrire la décentralisation dans la Constitution en accord avec son souhait de transférer des pouvoirs de l’Etat aux collectivités locales. Cela concerne notamment la police, l’usage des terres agricoles et la gestion des zones vertes protégées. Le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP) promet également de relever les seuils d’éligibilité des projets soumis à une étude de faisabilité préalable.Kim poursuivra sa campagne dans le sud du Gyeonggi. Il se rendra sur le campus de Samsung Electronics à Pyeongtaek, considéré comme l’un de ses plus grands accomplissements lorsqu’il était gouverneur.Enfin, lors d’un débat organisé par le Club des journalistes de la radiodiffusion coréenne (KJBC), Lee Jun-seok a affirmé vouloir aller jusqu’au bout de la campagne, affirmant sentir un changement dans l’opinion publique. Le candidat du Parti de la réforme a également critiqué les stratégies purement politiques, comme les alliances électorales, au détriment des politiques et des programmes.