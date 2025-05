Le Conseil national des juges reporte sa réunion après la présidentielle

Photo : YONHAP News

Le Conseil national des juges a mis fin à sa réunion d’aujourd’hui, après deux heures de discussions. Il a décidé, à la majorité de ses membres, de reporter la suite des débats à une date ultérieure, après l’élection présidentielle. Un responsable a expliqué ce choix en évoquant les inquiétudes concernant une possible influence sur le scrutin.Par ailleurs, au cours de la réunion, cinq nouvelles propositions ont été ajoutées à l’ordre du jour, en plus des deux initialement inscrites. Leur contenu sera dévoilé ultérieurement. Les deux premières, rendues publiques le 20 mai, portaient sur les principes fondamentaux de la justice. L’une affirme l’importance de garantir l’indépendance des juges, ainsi que l’équité des procès et la responsabilité démocratique du système judiciaire. L’autre souligne la nécessité de prendre conscience de l’érosion de la confiance dans la justice.