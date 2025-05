Le maire de Séoul convoqué par le Parquet pour des soupçons de financement illégal de sondage

Photo : YONHAP News

Le maire de la capitale, Oh Se-hoon, a été convoqué hier en tant que suspect par l’équipe spéciale du Parquet du district central de Séoul, chargée de l’enquête sur l’affaire Myung Tae-gyun ainsi que sur les soupçons d’ingérence de l’ex-couple présidentielle dans la sélection des candidats aux élections.L’audition a débuté vers 9h30 et s’est achevée aux alentours de 21h30. Elle survient un peu plus de deux mois après les perquisitions menées, le 20 mars dernier, dans son bureau et à sa résidence officielle, dans le cadre de soupçons de violation de la loi sur les fonds politiques.Oh est accusé d’avoir fait financer par un tiers un sondage d’opinion réalisé lors de l’élection municipale partielle en 2021. L’enquête porte sur un sondage commandé par un de ses soutiens, Kim Han-jung, un homme d’affaires, auprès d’un institut soupçonné d’avoir été dirigé en coulisses par Myung. Le montant versé s’élèverait à 33 millions de wons, soit environ 21 180 euros.Le ministère public décidera d’un éventuel renvoi devant la justice après avoir analysé ses déclarations et les éléments recueillis au cours de l’enquête.