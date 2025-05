Kim Jong-un adresse un message pour les 70 ans de l’Association générale des Coréens du Japon

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a adressé un message de félicitations à l’Association générale des Coréens résidant au Japon à l’occasion du 70e anniversaire de sa fondation.Dans sa lettre, le dirigeant nord-coréen a insisté sur la défense des droits, la formation des nouvelles générations et la préservation de l’identité nationale. Il a souligné que la protection des droits des Coréens résidant dans l’archipel devait rester la tâche principale de l’organisation.Kim III a également dénoncé les violations persistantes des droits fondamentaux, notamment l’accès à l’éducation, les activités économiques et la liberté de circuler librement vers la patrie. Il l’a appelé à intensifier la lutte pour garantir à ses membres des conditions de vie plus stables et un meilleur droit au développement.Enfin, l’homme fort de Pyongyang a insisté sur la nécessité de poursuivre la lutte pour permettre à ses compatriotes de se rendre librement en Corée du Nord. Selon lui, le statut stratégique du régime s’est fortement renforcé, et la fierté nationale n’a jamais été aussi grande. Il a affirmé qu’il est essentiel que les jeunes générations puissent venir découvrir par elles-mêmes les progrès du pays, plutôt que de simplement en entendre parler.