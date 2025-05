Photo : YONHAP News

Au premier trimestre de cette année, le nombre de cafés, de restaurants de snacks et de pubs a diminué. Selon les données publiées par le Service national des impôts (NTS), entre janvier et mars, les cafés et points de boissons comptaient en moyenne 95 337 établissements, soit 743 de moins par rapport à la même période l’an dernier. C’est la première fois depuis le début des relevés en 2018 que leur nombre recule au premier trimestre, après une tendance à la hausse constante.Parmi tous les types de restauration, les snacks ont connu la plus forte baisse. Leur nombre moyen s’est établi à 51 299, en recul de 2 305 en glissement annuel. Les pubs ont perdu 1 802 établissements, les restaurants chinois 286, les fast-foods 180, et les restaurants coréens 48. En revanche, les boulangerie-pâtisseries ont gagné 541 points de vente et les restaurants japonais 341.