Dépenses de santé : plus d’un million de wons par personne en 2022

Selon un rapport publié par l’Institution nationale d’assurance maladie (NHIS), les dépenses annuelles de santé supportées par un sud-Coréen ont dépassé un million de wons.En 2022, les frais médicaux à la charge des ménages ont atteint 2 971 911 wons, soit environ 1 900 euros, tandis que les dépenses individuelles se sont élevées à 1 035 411 wons. Ces montants ont augmenté d’environ 8 % par rapport à l’année précédente.La charge des dépenses de santé, aussi bien au niveau des ménages qu’à titre individuel, continue de croître chaque année. Entre 2019 et 2022, les frais supportés par les foyers ont bondi de 42,6 %, passant de 2,08 à près de 2,97 millions de wons. Sur la même période, ceux par personne ont progressé de 33,2 %, passant de 780 000 à 1,035 million de wons.Ces dépenses varient fortement selon le niveau de revenu. En 2022, les ménages les plus aisés ont dépensé en moyenne 3,985 millions de wons, soit 2,2 fois plus que ceux du quintile le plus modeste.