Photo : YONHAP News

La météo divisera la Corée du Sud en deux ce mardi. La partie ouest verra le soleil briller à travers quelques nuages tout au long de la journée. En revanche, sur la partie est, les nuages seront plus nombreux et de la pluie est annoncée dans l’après-midi. Les averses pourront être fortes par endroit et, à Ulsan et Gyeongnam, s’accompagner d’orages ainsi que de grêle.Du côté des températures, ce matin, il fait 16°C à Séoul, Gwangju et Daegu, 15°C à Daejeon ainsi que 17°C à Jeonju et Busan. Cet après-midi, il est attendu 27°C dans de nombreuses villes dont la capitale, Daejeon, Jeonju, Gwangju et Daegu. Il est prévu 23°C à Busan et sur l’île de Jeju.