Présidentielle : record de participation à l’étranger

Photo : YONHAP News

Le vote des sud-Coréens à l'étranger pour la présidentielle s'est déroulé du 20 au 25 mai dans 223 bureaux de vote répartis dans 118 pays. Le taux de participation a atteint un niveau record avec 79,5 %. Selon les chiffres provisoires publiés lundi par la Commission électorale nationale (NEC), parmi les 1 974 375 citoyens à l'étranger en âge de voter, 258 254 se sont inscrits sur les listes électorales, et 205 268 d'entre eux ont voté.Par continent, l'Asie compte le plus grand nombre de participants avec environ 102 000 personnes. Elle est suivie par l’Amérique, avec 56 000, puis par l’Europe avec 37 000.A noter qu’il s’agit de la participation la plus élevée, toute élection confondue, depuis la mise en place du vote des expatriés en 2012. Cette année-là, pour élire le chef de l’Etat, 71,1 % des électeurs inscrits à l'étranger avaient voté. Le taux était de 75,3 % en 2017 et de 71,6 % en 2023. Pour une législative, le record a été atteint l'année dernière avec 62,8 %.Les bulletins de vote doivent désormais être acheminés en Corée du Sud par valise diplomatique. Ils seront envoyés aux bureaux locaux de la NEC par courrier recommandé, en présence d’observateurs désignés par les partis politiques disposant d’au moins 20 députés à l’Assemblée nationale, à savoir le Minjoo et le Parti du pouvoir du peuple (PPP). Ils seront dépouillés en même temps que ceux déposés dans les urnes sur le territoire sud-coréen, le 3 juin.