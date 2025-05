G7 : le nouveau président sud-coréen pourrait être invité au prochain sommet

Photo : YONHAP News

Le prochain président sud-coréen, qui sera élu mardi prochain, pourrait se joindre au sommet du G7, organisé par le Canada du 15 au 17 juin. Si tel est le cas, il sera plongé dans le grand bain international deux semaines seulement après son investiture.Lors d’une conférence de presse à Rome, à l’occasion de son déplacement pour assister à la messe inaugurale du pape Léon XIV le 18 mai, le Premier ministre du pays hôte de la rencontre a annoncé son intention d’y convier le futur chef de l’Etat sud-coréen. En mentionnant la coopération avec le G7 Plus, Mark Carney a cité la Corée du Sud et l’Australie, qui elle, a déjà été formellement invitée.L’invitation officielle serait envoyée au dirigeant du pays du Matin clair après son élection, la semaine prochaine. Mais le ministère des Affaires étrangères prépare déjà sa possible participation à la réunion des sept économies mondiales les plus avancées. Il est probable qu’en marge de cette grand-messe, le nouveau numéro un sud-coréen s’entretienne avec Donald Trump, et que les deux hommes échangent notamment sur les taxes douanières et la Corée du Nord.Toutefois, pour certains experts, il est préférable pour le nouveau président d’entrer sur la scène internationale après avoir eu suffisamment de temps pour s’y préparer.