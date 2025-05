Confiance des consommateurs : plus haut niveau depuis plus de quatre ans

Photo : KBS News

Selon les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le moral des consommateurs a bondi en mai à son plus haut niveau depuis octobre 2020. Le CCSI, l’indice mesurant cette confiance, s’est établi à 101,8, huit points de plus qu’en avril. Il est repassé au-dessus des 100 pour la première fois en six mois.Pour rappel, un indicateur supérieur à 100 signale un optimisme des consommateurs envers la situation économique future. Dans le cas contraire, cela signifie qu’ils sont pessimistes.Selon la BOK, cette augmentation du moral reflète notamment le vote au Parlement d’un budget supplémentaire, la suspension des droits de douane réciproques américains ou encore les attentes des sud-Coréens à l’égard de leur futur gouvernement.L’un des économistes de l’institution y voit les effets de base et évoque la nécessité d’observer encore la situation pour savoir si cette tendance se poursuivra ou non.L’indice de confiance en l’activité économique actuelle a lui aussi grimpé en mai à 63 (+11 points).