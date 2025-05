Unesco : les pétroglyphes de Bangudae et le mont Geumgang pourraient rejoindre le patrimoine mondial

Photo : KBS News

Les pétroglyphes de Bangudae à Ulsan, situées dans le sud-est de la Corée du Sud, pourraient être ajoutés à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Selon une annonce faite ce mardi par l’organisation onusienne, le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) ainsi que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), organes consultatifs du Comité du patrimoine mondial, ont émis une recommandation en ce sens.Pour eux, il s’agit d’un chef-d’œuvre témoignant du sens artistique et de la créativité des peuples préhistoriques de la péninsule coréenne. La décision finale doit être prise lors d’une réunion du Comité du patrimoine mondial prévue en juillet à Paris.Au Nord du 38e parallèle, le mont Geumgang, sur la côte est, pourrait être ajouté à cette liste prestigieuse. Le nom officiel indiqué par le pays communiste, qui a présenté la candidature, est « mont Kumgang » ou « montagne de diamant vue de la mer ». Il s’agit de l’une des plus belles montagnes de la Corée. Avec son plus haut sommet, Birobong, culminant à 1 638 mètres, il se caractérise par des falaises abruptes, des cascades et des vallées. Il offre des panoramas spectaculaires variant selon les saisons et abrite également une grande diversité d’espèces végétales.C’est en 2021 que la candidature pour son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco a été déposée par Pyongyang. Toutefois, la procédure d’évaluation et de sélection avait été retardée en raison de la pandémie de COVID-19. En cas d’inscription, le mont Geumgang deviendra le troisième site nord-coréen à figurer sur la liste du patrimoine mondial.