CRS : Pyongyang dispose de suffisamment de matière fissile pour construire 90 ogives

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a produit jusqu’à présent suffisamment de matière fissile pour fabriquer jusqu’à 90 têtes nucléaires. Toutefois, elle n’en a assemblé qu’une cinquantaine. C’est ce qu’a estimé le Service de recherche du Congrès américain (CRS) dans un rapport.Cette quantité est supérieure à celle avancée dans le compte rendu précédent, publié en décembre. Des experts non gouvernementaux y avaient supposé que le régime de Kim Jong-un pouvait construire 20 à 60 ogives.A propos des essais balistiques, en citant l’édition 2025 du rapport de l’évaluation annuelle des menaces (ATA) rédigé par les agences de renseignement américaines, le document indique que Pyongyang pourrait recevoir du savoir-faire technique de Moscou, en contrepartie de ses armes. Ce qui lui permettrait d’accélérer par la suite ses efforts pour tester, voire déployer ses missiles.En parallèle, le récent témoignage du commandant des forces américaines en Corée du Sud devant le Congrès est évoqué. Xavier Brunson a affirmé que l’élargissement de la coopération entre la Russie et le Nord permettrait à celui-ci de développer son programme d’armes de destruction massive sur les trois à cinq prochaines années.S’agissant des tests nucléaires, le CRS précise que le royaume ermite a restauré son site d’essais de Punggye-ri et pourrait donc procéder à un septième test à un moment choisi.