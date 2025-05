Pourparlers commerciaux sud-coréano-américains : Washington fait part de ses demandes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont mené, la semaine dernière à Washington, leur deuxième série de discussions techniques sur leurs échanges commerciaux, y compris les droits de douane. Hier, un responsable du ministère sud-coréen du Commerce a indiqué que ces pourparlers avaient permis à Séoul de mieux cerner les demandes de l'administration Trump et de lui faire part de sa position.Les discussions se sont articulées autour des six volets précédemment convenus entre les deux pays : équilibre des échanges commerciaux, mesures non tarifaires, commerce numérique, sécurité économique, règles d’origine des marchandises et considérations commerciales. Selon le responsable sud-coréen, les USA ont formulé pour la première fois leurs réclamations de manière concrète dans ces domaines.Lors de ces échanges, le pays du Matin clair a réitéré sa demande d’exemptions des tarifs douaniers réciproques et généraux de 10 %, ainsi que de ceux sectoriels, appliqués notamment à l'automobile et à l'acier. Il a également insisté sur la nécessité de tenir compte des spécificités du pays ayant déjà conclu un accord de libre-échange avec Washington.De leur côté, les Etats-Unis ont une nouvelle fois soulevé la question des barrières non tarifaires. En effet, dans son dernier rapport sur les obstacles commerciaux mis en place par ses partenaires, le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) a déjà mentionné certaines restrictions sud-coréennes, notamment dans le domaine agroalimentaire, telles que la limite d’âge imposée à l’importation de viande bovine américaine.Le calendrier des véritables négociations commerciales devrait être fixé une fois le nouveau gouvernement en place à Séoul, après l’élection présidentielle du 3 juin. Toutefois, la troisième série de discussions techniques pourrait avoir lieu avant le 8 juillet, date à laquelle prendra fin la suspension des tarifs réciproques annoncée par Donald Trump.