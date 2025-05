Exportation des cosmétiques : la Corée du Sud occupe le 3e rang mondial

Photo : YONHAP News

L'année dernière, la Corée du Sud a enregistré des niveaux record en matière de cosmétiques. D’après les données publiées ce mardi par l’Administration de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS), la production a bondi de 20,9 % sur un an pour atteindre 17 542,6 milliards de wons, soit environ 11,7 milliards d’euros. Les exportations ont également fortement progressé, avec une hausse de 20,3 %, s’élevant à 10,2 milliards de dollars.Le pays du Matin clair s’est ainsi hissé au troisième rang mondial des exportateurs de produits de beauté, derrière la France (23,25 milliards de dollars) et les Etats-Unis (11,2 milliards), dépassant nettement l’Allemagne (9,08 milliards), qui occupait cette place un an plus tôt.Les crèmes, les gloss à lèvres ou encore les masques « made in Korea » ont été exportés vers 172 pays, soit sept de plus qu’en 2023. La Chine reste le premier marché à l’export avec 2,49 milliards de dollars, même si ce chiffre a reculé de 10,3 % sur un an. Les USA occupent désormais la deuxième position avec 1,9 milliard de dollars, en hausse de 56,4 %. Suivent le Japon (1,04 milliard), Hong Kong (580 millions) et le Vietnam (530 millions).Parmi les 13 976 entreprises ayant déclaré une production de cosmétiques l’an dernier, 21 ont généré un chiffre d’affaires supérieur à 100 milliards de wons, contre 12 en 2023. Huit d’entre elles ont même vu leur production plus que doubler en un an.