Attaque au Cachemire : Séoul et New Delhi échangent leurs vues

Photo : YONHAP News

Le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Kim Hong-kyun, a reçu lundi une délégation parlementaire indienne transpartisane, en visite en Corée du Sud. Selon le ministère, les représentants indiens lui ont présenté la position de leur gouvernement concernant l’attaque meurtrière survenue le mois dernier au Cachemire.Kim a, de son côté, exprimé ses regrets face au lourd bilan humain de cet attentat et adressé ses condoléances aux familles des victimes et au peuple indien. Il a également souligné la position ferme de Séoul, selon laquelle aucun acte terroriste ne saurait être justifié. Le haut diplomate a ajouté que son pays continuerait à œuvrer aux côtés de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme. En outre, il a salué l’accord récemment conclu entre l’Inde et le Pakistan visant à mettre fin à leurs attaques réciproques, et a appelé à la poursuite du dialogue pour apaiser les tensions et stabiliser la situation dans la région.Pour rappel, le 22 avril, dans le Cachemire indien, une fusillade avait causé la mort de 26 personnes, dont plusieurs touristes. New Delhi avait accusé Islamabad d’être à l’origine de cette attaque et avait imposé une série de sanctions à son voisin. Les deux pays s’étaient alors livrés à un affrontement armé, impliquant des tirs de missiles, avant de conclure un cessez-le-feu le 10 mai.