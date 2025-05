La population jeune régresse de moitié en 40 ans

Photo : YONHAP News

En raison du faible taux de natalité, la population jeune a presque été divisée par deux en quarante ans en Corée du Sud. Selon les données publiées ce mardi par le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille, les 9 à 24 ans représentaient 13,98 millions de personnes en 1985, soit un peu plus d’un tiers de la population. En 2025, ils ne sont plus que 7,63 millions, soit 14,8 %. Cette part devrait continuer à reculer pour atteindre 8,8 % en 2070.Cette baisse entraîne également une diminution de la population en âge scolaire entre 6 et 21 ans, qui s’élève à 6,98 millions, représentant 13,5 % de la population totale. Ce taux est en recul de 0,3 point par rapport à l’année précédente.En revanche, le nombre d’élèves issus de familles multiculturelles continue de croître. En 2024, ils étaient 193 814 dans les écoles primaires, collèges et lycées, représentant 3,8 % de l’ensemble. Alors que le nombre total d’élèves ne cesse de diminuer, celui de ceux issus de familles multiculturelles a presque triplé par rapport à 2014, où ils étaient 67 806.