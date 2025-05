6G : Séoul, Pékin et Tokyo discutent de sa normalisation

Photo : YONHAP News

La 73e réunion internationale de coopération en matière de normalisation IMT entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon se tient aujourd’hui et demain sur l’île sud-coréenne de Jeju.Depuis 2002, trois organismes, à savoir l’Association des technologies des télécommunications (TTA) pour le pays du Matin clair, le CCSA pour l’empire du Milieu et l’ARIB pour l’archipel nippon, discutent des moyens de renforcer la coopération trilatérale dans le domaine des télécommunications mobiles. Ils sont accompagnés d’experts issus de grandes entreprises du secteur, telles que Samsung Electronics, Huawei ou NTT Docomo.Selon la TTA, l’Union internationale des télécommunications (UIT) prévoit d’aborder, dès sa réunion de juin, des objectifs d’amélioration des performances de la 5G, tels que le débit maximal ou l’efficacité spectrale. À partir du second semestre, elle entamera également des discussions plus concrètes sur de nouveaux indicateurs pour définir les services différenciés de la 6G.La réunion sur l’île méridionnale vise donc à faire le point, en amont de ces discussions, sur l’état d’avancement de la normalisation de la 6G dans les trois pays, et à examiner de manière plus précise les modalités de coopération, notamment en vue de contributions conjointes à l’UIT.