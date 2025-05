Photo : YONHAP News

En raison de la chaleur et de l’instabilité atmosphérique, des nuages de pluie se formeront dans plusieurs régions aujourd’hui. Dans le Gyeonggi et le Gangwon, des averses pourraient tomber dès ce matin avant que la perturbation n’atteigne la majorité du pays dans l’après-midi. La vigilance est de mise puisque ces courts épisodes pluvieux pourraient être intenses.Du côté des températures, ce matin, il fait 17°C à Séoul, 16°C à Daejeon, Jeonju, Gwangju et Daegu ainsi que 18°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu 26°C dans la capitale, 28°C à Daejeon, Jeonju et Daegu, 29°C à Gwangju ainsi que 23°C à Busan.