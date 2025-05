Présidentielle : derniers affrontements lors de l’ultime débat télévisé

Photo : KBS News

A une semaine du scrutin présidentiel, les quatre principaux candidats se sont affrontés, mardi, lors du troisième et dernier débat télévisé, organisé par la Commission nationale électorale (NEC). Ils avaient deux heures pour défendre leurs visions et promesses dans les domaines sécuritaires, diplomatiques et politiques.Lee Jae-myung du Minjoo a d'abord déclaré que l'alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis constituait le pilier de la diplomatie sud-coréenne. Il a promis de la faire progresser de manière pratique, progressive et tournée vers l’avenir, tout en promouvant la coopération trilatérale incluant le Japon. Le candidat numéro un, de centre-gauche, a également souligné l’importance de ne pas négliger les relations avec la Chine et la Russie, œuvrant ainsi au maintien de la paix et de la stabilité dans la péninsule.De son côté, Kim Moon-soo du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a mis en garde contre les menaces balistiques et nucléaires posées par le régime de Kim Jong-un, mais aussi contre les partisans du retrait des GI's stationnés au sud du 38e parallèle et du démantèlement de l’alliance Séoul-Washington. L’ex-ministre du Travail, qui représente la formation conservatrice, s’est engagé à renforcer les capacités de dissuasion nucléaire, en s’appuyant sur les liens avec les USA, afin de rendre le pays inébranlable face à toute menace.Quant au plus jeune candidat, Lee Jun-seok, du Parti de la réforme, il a promis, s’il est élu, de fusionner le ministère des Affaires étrangères avec celui de la Réunification, et de créer le poste de vice-Premier ministre chargé de superviser la diplomatie, la défense et les affaires intercoréennes.Enfin, Kwon Young-kook, du Parti démocrate travailliste, a exprimé sa volonté de nommer un ministre de la Défense issu de la société civile et de dissoudre le tribunal militaire, ainsi que le Commandement de contre-espionnage des forces armées, qu’il considère comme étant au cœur de l’instauration de la loi martiale.Sur le plateau de la chaîne MBC, les candidats se sont livrés à de vifs échanges notamment sur la question de l’armement nucléaire, la pertinence du déploiement du système de défense antimissile THAAD dans la péninsule, et la déclaration de l’état d’exception par l’ancien président Yoon Suk Yeol.La réforme politique était aussi à l’ordre du jour. Lee Jae-myung a promis une révision de la Constitution visant à durcir les conditions d’instauration de la loi martiale et à limiter le droit de veto présidentiel. Kim Moon-soo, pour sa part, a affirmé vouloir instaurer des politiques favorisant l’unité nationale, indépendamment de la richesse, des préférences politiques ou de la région d’origine des citoyens.Enfin, ce dernier débat diffusé en direct, a également été marqué par une multiplication d’accusations et de propos diffamatoires entre les candidats, visant non seulement leurs actes ou déclarations passés, mais aussi les membres de leurs entourages ou de leurs familles. Le ton s'est durci par moment, créant de vives tensions sur le plateau.