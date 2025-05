Présidentielle : Lee Jae-myung en tête du dernier sondage de la KBS

Photo : KBS News

À partir de ce mercredi, et jusqu’à la clôture du scrutin, la publication de tout nouveau sondage électoral est interdite.Dans le dernier sondage publiable, réalisé pour la KBS, 45 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles voteraient pour Lee Jae-myung, du Minjoo, si l’élection avait lieu demain. Il est suivi par Kim Moon-soo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), avec 36 %, et Lee Jun-seok, du Parti de la réforme, avec 10 %.Par région, à Séoul, les deux principaux candidats sont au coude-à-coude, avec 41 % pour le candidat de centre-gauche et 40 % pour celui conservateur. À Daejeon, Sejong et Chungcheong, l’écart est de 41 % contre 38 %, et à Busan, Ulsan et dans le Gyeongsang du Sud, Kim devance légèrement Lee, avec 43 % contre 36 %.Interrogés sur leur perception de l’élection, 51 % des sondés estiment qu’il faut soutenir un candidat de l’opposition pour permettre une alternance, contre 40 % qui souhaitent maintenir le pouvoir sortant. En ce qui concerne les partis politiques, le Minjoo recueille 39 % d’intentions de vote, suivi par le PPP avec 34 %, et le Parti de la réforme avec 8 %.Le sondage a également envisagé un scénario d’union des forces conservatrices. En cas de ralliement derrière l'ancien ministre du Travail, ce dernier obtiendrait 41 % contre 44 % pour l’ex-patron du Minjoo. Un duel serré dans la marge d’erreur. Si Lee Jun-seok était le candidat unique, l'ancien avocat pour les droits de l'Homme creuserait l’écart avec 43 % contre 34 %, au-delà de la marge d’erreur.Concernant le dernier débat télévisé, 28 % des interrogés estiment que Lee Jae-myung a le mieux performé, devant Lee Jun-seok (24 %), Kim Moon-soo (15 %) et Kwon Young-kook, du Parti démocrate travailliste (6 %).Quant à l’impact du débat sur leur choix, 54 % ont déclaré qu’il les avait confortés dans leur soutien à leur candidat, 32 % ont estimé qu’il n’avait pas eu d’influence, 7 % ont affirmé qu’il les avait aidés à faire un choix, et 4 % ont répondu avoir changé d’opinion.Ce sondage a été réalisé du 25 au 27 mai à la demande de la KBS par Hankook Research, auprès de 1 000 personnes âgées de 18 ans ou plus, par enquête téléphonique. Son taux de confiance est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.