Le Forum de Jeju 2025 accueille 4 000 participants venus de 30 pays

Photo : YONHAP News

Le 20e Forum de Jeju pour la paix et la prospérité s’ouvre aujourd’hui pour trois jours. Cette édition accueille plus de 4 000 participants venus d’une trentaine de pays. Elle doit débuter par une session de haut niveau réunissant d’éminentes personnalités, dont l’ancien secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, et Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe de l’Onu chargée des affaires politiques et de la consolidation de la paix.Une table ronde diplomatique abordera les pistes de renforcement de la coopération entre la Corée du Sud et l’Afrique, en faveur d’un développement partagé et durable. Des jeunes et des étudiants originaires de 16 pays de la région Asie-Pacifique sont également attendus à des sessions et débats, ainsi qu’au lancement de divers programmes.La journée de demain s'ouvrira avec une cérémonie officielle placée sous le thème « Favoriser l’innovation au service de la paix et de la prospérité commune ». Vingt-deux réunions sont prévues, dont une table ronde consacrée à la dynamique en Asie du Nord-Est à l’ère Trump. Enfin, vendredi, les discussions porteront sur la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine et le rôle que pourrait y jouer le pays du Matin clair, ou encore sur les projets de décarbonation des ports de Jeju à partir d’énergies renouvelables.En parallèle, les participants pourront découvrir la nature et la culture de l’île méridionale à travers plusieurs événements. Des expositions artistiques seront aussi proposées, dont une du photographe Kim Yong-ho sur grand mur d’images.