Nucléaire : la signature du contrat entre Prague et KHNP pourrait être repoussée à octobre

Photo : YONHAP News

La signature définitive du contrat de construction de réacteurs à Dukovany entre Prague et Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) pourrait être reportée après les élections législatives en République tchèque, prévues en octobre prochain. C’est ce qu’a déclaré mardi, le Premier ministre du pays d’Europe de l’Est, selon Reuters, citant l’agence de presse locale CTK. Petr Fiala a également indiqué que le calendrier initial, qui prévoit une mise en service des nouveaux réacteurs en 2036, sera maintenu.Pour rappel, KHNP et Elektrárna Dukovany II (EDU II), une filiale de CEZ, la compagnie publique d’électricité tchèque, avaient prévu de signer ce contrat le 7 mai dernier. Mais la veille, le tribunal régional de Brno avait bloqué sa signature, en acceptant la demande de mesure provisoire déposée par EDF. L’entreprise publique française, écartée lors de l’appel d’offres, avait en effet saisi la justice administrative. Dans l’attente du jugement final, la conclusion de l’accord a donc été suspendue.De leur côté, les autorités électriques tchèques et KHNP ont saisi la plus haute juridiction du pays pour obtenir l’annulation de cette décision.