Global Cities Index 2025 : Séoul se classe au 15e rang

Photo : YONHAP News

Séoul grimpe à la 15e position du classement de l’indice des villes mondiales, publié ce mercredi par Oxford Economics. La capitale sud-coréenne se place ainsi deuxième en Asie, derrière Tokyo (9e).Le Global Cities Index, basé sur des données de l’année précédente, évalue cinq domaines : économie, capital humain, qualité de vie, environnement et gouvernance. New York, Londres et Paris dominent toujours le classement.En détail, la première ville du pays du Matin clair se classe 18e dans la catégorie économique, qui prend en compte le PIB et l’emploi. Elle bénéficie d’une base industrielle solide, mais sa croissance ralentie et le vieillissement de la population ont pesé sur son classement.Concernant le capital humain, Séoul est au 5e rang mondial, grâce à ses établissements d’enseignement supérieur de qualité et ses grandes entreprises. En revanche, la qualité de vie (129e), l’environnement (514e) et la gouvernance (147e) sont bien moins favorables. La qualité de vie pâtit des coûts élevés et de la disponibilité du logement. La note environnementale est pénalisée par une mauvaise qualité de l’air et des températures extrêmes liées au changement climatique.Quant à la gouvernance, elle a souffert de l’incertitude politique récente. Oxford Economics rappelle que la Corée du Sud a été politiquement stable depuis sa démocratisation à la fin du XXe siècle. Mais après la déclaration de la loi martiale par l’ex-président Yoon Suk Yeol et sa destitution, le pays traverse une période de turbulences politique.