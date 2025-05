60 ans des relations Séoul-Tokyo : les chefs d’entreprise prônent la coopération économique

Photo : YONHAP News

La 57e conférence des entrepreneurs sud-coréens et japonais, placée sous le thème « 60 ans de relations Corée-Japon : pour une coopération plus vaste et plus profonde » a débuté ce matin. Quelque 300 personnes, dont des chefs d’entreprise et des représentants gouvernementaux des deux pays, se sont réunies pour cet événement de deux jours.Lors de la cérémonie d’ouverture, Kim Yoon, président de Samyang Holdings et chef de la délégation sud-coréenne, a souligné que le renforcement de la coopération économique n’est pas un choix mais une condition de survie. Il a également insisté sur la nécessité d’une collaboration concurrentielle dans des secteurs clés comme les semi-conducteurs, l’automobile, la sidérurgie et la chimie, ainsi que dans des domaines d’avenir tels que l’intelligence artificielle, les technologies de l’information et la pharmacie.De son côté, Yutaka Aso, président d’Aso Cement et chef de la délégation japonaise, a rappelé que les deux voisins partagent de nombreux défis communs, et que leur coopération crée des effets de synergie. Il a appelé à renforcer encore davantage leur collaboration sur la scène mondiale.Demain, les représentants économiques des deux nations proposeront des pistes de partenariat dans divers domaines, notamment l’hydrogène, le tourisme, la biotechnologie, la santé et les start-up. Cette édition, marquée par le 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre Séoul et Tokyo, donnera lieu à l’adoption d’une déclaration conjointe en faveur d’un nouveau partenariat bilatéral.