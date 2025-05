CBSI : les entrepreneurs sont pessimistes malgré l’amélioration de leur confiance

Photo : YONHAP News

Alors que la confiance des entrepreneurs sud-coréens a connu ce mois-ci sa plus forte hausse en deux ans, dans un contexte marqué par la suspension des nouveaux droits de douane américains, ceux-ci restent néanmoins pessimistes. C’est ce qui ressort des données publiées ce mercredi par la Banque de Corée (BOK).En mai, l’indice composite de confiance des entreprises (CBSI) s’est établi à 90,7, soit son niveau le plus élevé en six mois. Cela représente une progression de 2,8 points par rapport au mois précédent et du troisième mois consécutif de hausse.Dans le détail, l’indice a progressé de 1,6 point dans le secteur manufacturier, pour atteindre 94,7. Pour les entreprises non manufacturières, il s’est élevé à 88,1, en hausse de 3,6 points.Concernant le mois à venir, l’indice des perspectives s’est établi à 89,5, soit 3,2 points de plus que les prévisions de mai. Les secteurs manufacturier et non manufacturier ont gagné respectivement 3,1 et 3,3 points, pour atteindre 93,1 et 87,1.Néanmoins, le fait que l’indice reste au dessous de 100, soit sa moyenne de long terme entre 2003 et 2024, montre que les entrepreneurs du pays du Matin clair restent prudents quant à leur avenir.Selon la BOK, le sursis tarifaire accordé par les Etats-Unis a eu un effet positif à court terme sur le secteur manufacturier. Toutefois, il reste à voir si cette amélioration se poursuivra, d’autant que les exportations restent moroses, à l’exception des semi-conducteurs et des navires.Le CBSI est un indice fondé sur les principaux indicateurs du BSI (Business Survey Index) qui mesure le moral des entrepreneurs.