Photo : YONHAP News

« Don’t Say You Love Me », la chanson titre du nouvel album de Jin, membre du groupe BTS, a atteint dimanche la première place du classement mondial de Spotify. C’est la première fois cette année qu’une chanson d’un artiste asiatique atteint cette position sur la plus grande forme de streaming au monde. L’album a également débuté à la 3e place du classement des albums Billboard 200 cette semaine, établissant un nouveau record personnel pour la jeune star.Par ailleurs, son groupe suscite de grandes attentes pour un retour complet, alors que tous les membres termineront bientôt leur service militaire, à commencer par le leader RM dès le mois prochain. Cependant, ceux ayant déjà accompli leurs obligations poursuivront leurs activités en solo jusqu’à l’été. Compte tenu du temps nécessaire pour préparer celles de groupe, le retour officiel du septuor est attendu vers la fin de l’année ou au premier semestre de l’an prochain.