Présidentielle : les candidats redoublent d’efforts à la veille du vote anticipé

Photo : YONHAP News

Alors que le vote anticipé de deux jours pour la présidentielle débute demain, les principaux candidats jettent leurs dernières forces dans la campagne.Ce mercredi, Lee Jae-myung est parti à la conquête des électeurs dans l'est de Séoul. Dans la matinée, le candidat du Minjoo a présenté ses engagements en faveur des personnes atteintes de maladies rares ou incurables. Il s’est notamment engagé à élargir la couverture de l’assurance maladie pour les traitements et les médicaments liés à ces pathologies. L’ex-chef de file du parti de centre-gauche a également dévoilé une série de mesures ciblées, destinées à améliorer la vie quotidienne des citoyens, telles que le renforcement des contrôles contre les stationnements abusifs dans les immeubles résidentiels ou la prévention de la revente illégale de billets de spectacle.De son côté, Kim Moon-soo a entamé sa journée en se rendant au cimetière national du 15 Mars à Changwon, dans la province de Gyeongsang du Sud. Le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP), poursuit sa campagne dans le sud-est du pays, notamment à Busan, à Yangsan et à Daegu, bastions du conservatisme.Par ailleurs, son camp ne renonce pas à convaincre Lee Jun-seok, du Parti de la réforme, de fusionner sa candidature avec celle de l’ancien ministre du Travail. Néanmoins, le plus jeune candidat à l’élection continue d'affirmer qu’il n’a aucune intention de se retirer de la course. A midi dans le parc de Yeouido, il a serré les mains des employés de bureau venus profiter de leur pause déjeuner. Cet après-midi, il prévoit de se rendre à Gangnam, un autre quartier très fréquenté de la capitale.