Conseil des ministres : Lee Ju-ho présente ses excuses aux citoyens

Photo : YONHAP News

Le président de la République par intérim a présenté ses excuses à la population ce matin, lors du tout dernier conseil des ministres avant l’élection. Il a exprimé ses regrets face à l’interruption des projets portés par l’administration de Yoon Suk Yeol, trois ans seulement après son entrée en fonction.Lee Ju-ho a salué les efforts du gouvernement sortant, soulignant qu’il avait emprunté des chemins difficiles pour assurer la durabilité de la République. Et, ce, en se concentrant sur quatre grandes réformes, à savoir les retraites, la santé, l’éducation et le travail. Le dirigeant intérimaire a néanmoins reconnu un profond regret de ne pas avoir su écouter suffisamment la voix des citoyens. Il a également tenu à les remercier, affirmant que l’exécutif avait pu obtenir certains résultats au cours des trois dernières années et surmonter relativement rapidement une extrême incertitude politique grâce à eux.Enfin, Lee a exhorté les ministres à poursuivre leurs missions jusqu’au bout, en garantissant la sécurité nationale, la protection de la population et une gestion équitable de la prochaine présidentielle.