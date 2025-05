Le chef de l’USFK dément leur retrait

Photo : YONHAP News

Le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK) a démenti les récentes informations des médias évoquant une réduction des effectifs militaires stationnés au sud du 38e parallèle. Lors d’un séminaire en ligne organisé mardi par l’Institut pour les études sud-coréano-américaines (ICAS), Xavier Brunson a affirmé ne pas avoir reçu de directive du chef d’état-major des armées américain à ce sujet.Le Wall Street Journal avait rapporté jeudi dernier que le département américain de la Défense envisageait de redéployer environ 4 500 GI’s vers d'autres régions. Brunson a souligné que cet article ne citait pas Dan Caine.L’USFK avait déjà publié un communiqué démentant ces informations, arguant que Washington reste fermement engagé dans la défense de son allié. Il avait également exprimé sa volonté de poursuivre les discussions avec le nouveau gouvernement sud-coréen pour maintenir et renforcer cette alliance.Le général a par ailleurs souligné l’importance stratégique des forces américaines sur la péninsule dans le but de contenir l’expansion militaire de la Chine et de la Russie. Il a précisé qu’aucune autre unité américaine n’était déployée sur le continent asiatique. Selon lui, seules ses troupes sont présentes dans un rayon de 400 à 600 kilomètres en ligne droite de Pékin.