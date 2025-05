CNA Corporation : Pyongyang essaierait de renflouer un destroyer à l’aide de ballons

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord tenterait de relever le destroyer échoué lors de sa mise à l'eau au chantier naval de Chongjin, mercredi dernier, en y attachant des ballons. Decker Eveleth, analyste au sein de la CNA Corporation, un institut à but non lucratif basé à Washington, a publié dimanche sur le réseau social X une image satellite semblant montrer le navire nord-coréen de 5 000 tonnes tombé à l’eau.Sur la photo, le navire est recouvert d’une bâche bleue, et plusieurs objets blancs non identifiés apparaissent autour de lui. Eveleth estime qu’il s’agit de ballons, et suppose que les autorités nord-coréennes tentent de redresser le bateau en les y attachant pour le faire remonter à la surface. Pour lui, le royaume ermite s’inspirerait de la méthode présentée dans « Là-haut », le film à succès de Pixar sorti en 2009. Ce dernier raconte l’histoire d’un vieil homme qui part à l’aventure en faisant s’envoler sa maison à l’aide de milliers de ballons.