Droits de douane américains : Séoul lance une étude de faisabilité économique sur les négociations

Photo : YONHAP News

Séoul a lancé une étude de faisabilité économique en vue d’un éventuel accord commercial concret avec Washington sur les droits de douane. Selon plusieurs sources gouvernementales, le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie a récemment chargé l’Institut coréen pour la politique économique internationale (KIEP) d’analyser les discussions en cours entre les deux pays. L’étude porte notamment sur les barrières non tarifaires et l’équilibre des échanges.Cette initiative fait suite à la deuxième réunion technique tenue du 20 au 22 mai à Washington. À cette occasion, les Etats-Unis ont, pour la première fois, soulevé la question des barrières non tarifaires visant des produits agricoles spécifiques, comme le bœuf et le riz. Ces derniers figuraient dans leur rapport annuel sur les obstacles commerciaux (NTE), publié en mars. Aucune discussion de fond n’a toutefois encore été entamée sur ces sujets.Un responsable sud-coréen a estimé que l’administration Trump est probablement consciente qu’il sera difficile de conclure rapidement les négociations, compte tenu du calendrier et du contexte politique intérieur. Avec l’élection présidentielle prévue le 3 juin, les décisions sur les dossiers sensibles relèvent désormais du futur gouvernement.