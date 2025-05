Présidentielle : le vote anticipé a débuté à 6h du matin

Photo : KBS News

Le vote anticipé pour l’élection présidentielle a débuté. Les électeurs peuvent se rendre dans n’importe lequel des 3 568 bureaux de vote à travers tout le pays, aujourd’hui et demain entre 6h et 18h. A 8h, le taux de participation s’élevait à 2,24 %, établissant un record.Pour exercer leur droit, les citoyens doivent présenter une pièce d’identité telle que leur carte d’identité nationale, leur passeport, leur permis de conduire, leur carte de fonctionnaire, ou tout autre document avec photo, émis par une institution administrative ou un établissement public. Pour les cartes d’identité numériques, l’application mobile doit être présentée et les captures d’écran ou les images enregistrées ne sont pas acceptées.Celles et ceux qui optent pour un bureau situé dans leur propre arrondissement, district ou ville n’ont qu’à remplir le bulletin avant de le déposer dans l’urne. S’ils votent par contre en dehors de leur zone de résidence, ils se voient remettre une enveloppe avec leur bureau de vote initial indiqué dessus. Ils doivent y insérer leur bulletin avant de le glisser dans l'urne.Afin de prévenir toute fraude, la Commission électorale nationale a annoncé que les lieux de stockage des urnes seraient visibles 24 heures sur 24 à travers des caméras de vidéosurveillance.