Présidentielle : 87 % des électeurs ont l’intention d’aller voter

Photo : YONHAP News

Pour la présidentielle du 3 juin, 86,8 % des électeurs sud-coréens ont exprimé leur intention de voter. C’est ce qu’a annoncé, hier, la Commission électorale nationale (NEC), sur la base de son enquête relative à la conscience des électeurs, menée les 24 et 25 mai.Ce taux est similaire à celui observé lors du scrutin d’il y a trois ans, qui était de 86 %. Dans la plupart des tranches d’âge, l’intention d’aller aux urnes a légèrement augmenté, sauf chez les trentenaires, où elle a légèrement diminué. D’autre part, 1,8 % des répondants ont répondu qu’ils en avaient peu l’intention, et 1,5 %, aucune intention de le faire. La raison la plus fréquemment évoquée était l’absence de candidat ou de parti politique qui leur convient (42,9 %).Parmi les interrogés, 92,2 % ont déclaré qu’ils s’intéressaient à ce scrutin et 37,4 % ont exprimé leur volonté de participer au vote anticipé. La raison la plus mentionnée : sa commodité.Par ailleurs, 83,7 % des sondés ont déclaré avoir déjà choisi leur candidat. Les critères les plus importants pour leur choix sont les compétences et l’expérience, suivies des politiques et promesses électorales, de la moralité et de l’appartenance politique.