La Corée du Nord achève la rénovation d’une gare frontalière avec la Russie

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a achevé la rénovation de la gare de Tumangang, et une cérémonie d’inauguration s’y est tenue mercredi. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la KCNA en indiquant que les travaux permettront d’améliorer considérablement la commodité des passagers et de contribuer à la modernisation du réseau de chemins de fer.Désormais, depuis cette gare, il est possible de traverser le fleuve Tumen par un pont ferroviaire pour atteindre celle de Khasan, en Russie. En plus de cette connexion, une cérémonie de lancement de la construction d’un pont routier a eu lieu le 30 avril dernier. Dans ce contexte, à l’avenir, les échanges de personnes et de marchandises entre les deux alliés devraient augmenter davantage.Par ailleurs, d’après l'agence de presse russe Tass, le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, et le Vice-président du Conseil de sécurité de Russie, Dmitri Medvedev, prévoient de se rendre dans le royaume ermite au second semestre de cette année.Volodine doit visiter Pyongyang en août à l’occasion du 80e anniversaire de la libération de la Corée du joug japonais. Pour sa part, Medvedev doit participer en octobre à la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs.