Le président par intérim réaffirme la volonté de Séoul de réunifier la péninsule

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification rencontre, depuis 2008, quatre à six fois par an, des sud-Coréens séparés par la guerre de leurs proches vivant au nord de la frontière. Et ce afin de les consoler.Hier, au cours d’un événement de ce type, une centaine de personnes, dont deux nonagénaires, y ont été conviés. Présent à cette occasion, le président de la République par intérim a rappelé que le Nord cherche toujours à s’éloigner du Sud, en qualifiant les relations intercoréennes de celles entre deux Etats hostiles et en effaçant les mots « réunification » ou « peuple coréen ». Lee Ju-ho a poursuivi que, malgré tout, Séoul ne renoncerait pas à réunifier la péninsule divisée.En 2000, plus de 134 000 sud-Coréens s’étaient portés candidats pour les retrouvailles avec leurs proches. Parmi eux, seuls quelque 36 000 étaient encore en vie, fin avril. Et 67 % d’entre eux sont âgés de plus de 80 ans.