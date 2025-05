BOK : abaissement du taux directeur à 2,5 %

Photo : YONHAP News

Pour la deuxième fois cette année, la Banque de Corée (BOK) a réduit son taux directeur d’un quart de point, à 2,5 %. Une décision annoncée ce jeudi à l’issue de la quatrième réunion de son comité de politique monétaire. Elle l’avait déjà diminué de 0,25 % en février.L’institution a expliqué cette réduction principalement par la crainte d’un affaiblissement de la croissance. Effectivement, elle a également fortement abaissé le taux de celle-ci pour 2025, à 0,8 %, contre 1,5 % attendu auparavant. Pour la première fois, sa prévision est inférieure à 1 %.Précédemment, le Korea Development Institute (KDI), think tank financé par l’Etat, et les huit principales banques d’investissements étrangères avaient fait état d’un chiffre identique ou similaire.La BOK a précisé que la demande intérieure devrait retrouver de légères couleurs alors que les exportations devraient ralentir à un niveau plus marqué. Dans la foulée, elle a anticipé de nouvelles baisses du taux directeur, ajoutant qu’elle déterminera leur date et leur vitesse en considération de la situation dans le pays comme à l’étranger.