Projet GNL : Séoul participera à la conférence en Alaska

Photo : YONHAP News

Après réflexion, Séoul a finalement décidé de prendre part à la quatrième conférence sur l’énergie durable, qui aura lieu du 3 au 5 juin à Anchorage, en Alaska.Selon un haut responsable du ministère de l’Industrie et de l’Energie, le gouvernement a accepté l’invitation du gouverneur du plus grand Etat américain. Mais, étant donné que les dates de la réunion coïncident avec la présidentielle sud-coréenne, il n’y enverra que des directeurs généraux du ministère, et non son ministre ou son vice-ministre.L’exécutif semble avoir jugé nécessaire de collecter sur place les informations concernant le projet GNL et d’échanger avec les participants des autres pays sur sa faisabilité. Pour rappel, le projet en question vise à transporter le gaz extrait du nord de l'Alaska, via un gazoduc de 1 300 km, jusqu'à un port du sud, où il serait transformé en gaz naturel liquéfié (GNL) et exporté vers l'Asie. Si l’idée de construire ce pipeline a été lancée il y a une dizaine d’années, elle n’a pu faire son chemin. Donald Trump l’a relancée après sa prise de fonctions en janvier et fait pression sur plusieurs pays asiatiques, dont la Corée du Sud, pour qu’ils participent au projet.