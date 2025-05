Dépenses réelles des ménages : contraction inédite depuis sept trimestres

Photo : YONHAP News

Au premier trimestre, les ménages sud-coréens ont vu leurs revenus moyens mensuels progresser de 4,5 % par rapport à la même période de l’année dernière. Ils s’établissent désormais à 5,35 millions de wons par foyer.Mais l’augmentation de leurs dépenses a été de loin inférieure, avec 1,4 %. De fait, chaque ménage a déboursé seulement 2,95 millions de wons par mois. Pire encore, les dépenses réelles tenant compte de l’inflation ont reculé de 0,7 %. Une contraction inédite depuis le deuxième trimestre 2023.A en croire les données communiquées aujourd’hui par l’institut national des statistiques (Kostat), entre janvier et mars, les baisses de dépenses ont été plus sensibles sur les voitures ou les transports (-3,7 %), les vêtements, les chaussures, les boissons alcoolisées ou encore les cigarettes. L’écart des revenus s’est aussi creusé entre riches et modestes. Afin d’y remédier, le gouvernement a promis d’exécuter au plus vite le budget supplémentaire, déjà voté par le Parlement, et d’élargir son soutien aux classes en difficulté financière.