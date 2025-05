Vote anticipé : les principaux candidats ont voté

Photo : YONHAP News

Les principaux candidats à la présidentielle ont tous participé au vote anticipé aujourd’hui. Lee Jae-myung a voté à Sinchon, un quartier universitaire de Séoul. Celui qui représente le Minjoo a déclaré avoir déposé son bulletin auprès des jeunes, dans l’espoir que cette élection devienne un point de départ pour faire de la Corée du Sud une société centrée sur la jeunesse. L’ancien patron du parti de centre-gauche a ensuite pris part à une table ronde consacrée au développement des start-ups, où il a discuté du renforcement du budget de R&D et un allègement des réglementations.Kim Moon-soo du Parti du pouvoir du peuple (PPP), de son côté, est allé aux urnes dans l’arrondissement de Gyeyang à Incheon, la circonscription de son principal rival. Avant de voter, il a rendu hommage à la statue du général américain Douglas MacArthur, qui a dirigé le débarquement d’Incheon pendant la guerre de Corée. Le candidat numéro 2 a souligné l’importance de l’alliance Séoul-Washington, promettant de renverser la tendance électorale, comme lors de cette opération militaire décisive.Enfin, Lee Jun-seok, du Parti de la réforme a participé au scrutin à Hwaseong dans le Gyeonggi. Il a affirmé que Dongtan avait été l’une des circonscriptions les plus passionnées pour une nouvelle politique lors des dernières législatives, déclarant qu’il s’engagerait encore une fois pour un changement politique, générationnel et d’époque.