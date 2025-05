Photo : YONHAP News

Le vote anticipé pour la présidentielle 2025 se déroule aujourd’hui et demain en Corée du Sud.A 15h, soit neuf heures après l’ouverture des 3 568 bureaux de vote à travers tout le pays, le taux de participation était de 14,05 %. Il s’agit d’un record. A titre de comparaison, en 2022, à la même heure, il était de 12,31 %. Par régions, c’est toujours dans le Jeolla du Sud qu’il est le plus élevé avec 26,54 %. Il est suivi du Jeolla du Nord avec 24,36 %. Et c’est à Daegu, dans le Sud-Est, que les électeurs se sont le moins déplacés avec 9,59 %.Munis seulement d’une carte d’identité, les citoyens qui ne peuvent pas aller aux urnes le 3 juin peuvent exercer leur droit d’ici demain 18h.