Photo : YONHAP News

C’est une belle journée sur le plan de la météo qui s’annonce. Ce vendredi, aucun nuage n’est signalé à l’horizon et le soleil brillera sur l’ensemble du territoire. Bonne nouvelle pour les sud-Coréens, cette tendance se poursuivra tout le week-end.Du côté des températures, elles commenceront à augmenter aujourd’hui pour atteindre les 30°C ce week-end. Ce matin, il fait 17°C à Séoul, Daejeon, Jeonju et Gwangju, 16°C à Busan ainsi que 15°C à Daegu. Cet après-midi, il est attendu 29°C dans la capitale, 27°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 24°C à Busan ainsi que 26°C à Daegu.