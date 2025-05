Conjoncture économique : triple baisse en avril

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées aujourd’hui par l’institut national des statistiques (Kostat), la production industrielle, la consommation et les investissements ont tous reculé en avril par rapport au mois précédent. C’est la première « triple baisse » des principaux indicateurs de la conjoncture économique depuis janvier.En détail, la production a diminué de 0,8 % en rythme mensuel. Son indicateur s’est établi à 113,5. Sous l’effet des taxes douanières américaines, la chute a été plus importante dans les filières minières et manufacturières (-4,2 %) ainsi que dans les puces électroniques (-2,9 %). La production de services a elle aussi régressé (-0,1 %).En ce qui concerne la consommation, celle consacrée aux biens fabriqués a fléchi de 0,9 %, notamment pour les produits semi-durables (-2 %) et durables (-1,4 %).Enfin, les investissements ont reculé de 0,4 % principalement dans les biens d’équipement et dans la construction.