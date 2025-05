Photo : YONHAP News

En 2022, le nombre de décès dus au tabagisme actif a dépassé les 72 000 et les coûts socio-économiques se sont élevés à 8,74 milliards d’euros. C’est ce qu’a annoncé ce matin l’Administration coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA).Les décès augmentent chaque année avec 61 360 en 2020, 63 426 en 2021, et 72 689 en 2022. Le risque de décès chez les fumeurs était 1,7 fois plus élevé chez les hommes et 1,8 fois plus élevé chez les femmes que chez les non-fumeurs.Par ailleurs, les coûts socio-économiques associés ont également augmenté depuis 2020 avec 8,27 milliards cette année-là puis 8,32 milliards l’année suivante avant d’atteindre 8,74 milliards en 2022.