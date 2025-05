Photo : YONHAP News

Fin décembre 2024, les étrangers possédaient 100 216 logements en Corée du Sud, soit une augmentation de 5 158 sur six mois. Cela représente 0,52 % de l’ensemble des habitations du pays. C’est ce que montrent les statistiques sur le sujet communiquées aujourd’hui par le ministère de l’Aménagement du territoire.Les ressortissants chinois en possèdent 56 % avec 56 301 (+3 503). Ils sont suivis par les Américains (21,9 %) et les Canadiens (6,3 %).A noter aussi que 39,1 % des étrangers ont investi dans la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale, 23,7 % à Séoul et 10 % à Incheon.Fin décembre 2024, les étrangers détenaient 267,9 millions de mètres carrés de terrain. Soit 0,27 % de l’ensemble.