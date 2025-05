COVID-19 : le gouvernement appelle à la vaccination des plus de 65 ans

Photo : YONHAP News

Les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que les résidents des installations à haut risque d’infections sont encouragés à se faire vacciner contre le COVID-19 dès maintenant. C’est ce qu’a déclaré, ce matin, le coordinateur général adjoint du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Lee Han-kyung a exprimé ses inquiétudes face à l’augmentation des cas confirmés de coronavirus dans certains pays voisins comme Hong Kong, la Chine et la Thaïlande. Il a néanmoins précisé que les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon maintenaient un taux de positivité faible et que le nombre d’hospitalisations en Corée du Sud restait globalement stable. Toutefois, compte tenu de la hausse du nombre d’infections l’été dernier, il a souligné que le CDSCHQ se préparait de manière proactive à une éventuelle nouvelle vague estivale.Lee a également demandé aux citoyens de suivre rigoureusement les consignes de prévention des maladies infectieuses lors de voyages dans les pays touchés par une épidémie. Avant de rappeler l’importance de respecter les mesures de prévention dans la vie quotidienne, telles que le lavage des mains, l’étiquette respiratoire et le port du masque.Précédemment, le gouvernement avait prolongé jusqu’au 30 juin la période de vaccination contre le COVID-19 pour les groupes à haut risque, initialement prévue pour s’achever le 30 avril.